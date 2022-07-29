Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:10
Просмотров: 68

СБУ викрила екс-депутата, який допомагав ворогу на тимчасово окупованій території Харківщини

СБУ викрила екс-депутата, який допомагав ворогу на тимчасово окупованій території Харківщини

Правоохоронці встановили, що невдовзі після захоплення села Тернова місцевий житель добровільно перейшов на сторону ворога і умисно надавав йому допомогу.

Встановлено, що ним виявився 54-річний екс-депутат Тернівської сільської ради. Зловмисник забезпечував військових рф транспортними засобами для перевезення поранених та подальшого надання їм медичної допомоги.

Наразі ворожому пособнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність шляхом передачі матеріальних ресурсів) Кримінального кодексу України.

Заходи щодо викриття зловмисників проводили співробітники Управління СБ України в Харківській області спільно з працівниками УСР в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 