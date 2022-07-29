СБУ викрила екс-депутата, який допомагав ворогу на тимчасово окупованій території Харківщини

Правоохоронці встановили, що невдовзі після захоплення села Тернова місцевий житель добровільно перейшов на сторону ворога і умисно надавав йому допомогу.

Встановлено, що ним виявився 54-річний екс-депутат Тернівської сільської ради. Зловмисник забезпечував військових рф транспортними засобами для перевезення поранених та подальшого надання їм медичної допомоги.

Наразі ворожому пособнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність шляхом передачі матеріальних ресурсів) Кримінального кодексу України.

Заходи щодо викриття зловмисників проводили співробітники Управління СБ України в Харківській області спільно з працівниками УСР в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости