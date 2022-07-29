Поліція встановлює особу жінки, яка загинула під колесами автівки

Аварія сталася 29 липня близько 12:45 по вулиці Шевченка, 238: 75-річний водій Honda CR-V, рухаючись у бік 2-го Вологодського в’їзду, допустив наїзд на пішохода.

Попередньо встановлено, що жінка переходила проїжджу частину по пішохідному переходу, повідомили в пресслужбі ГУНП Харківської області. Від отриманих тілесних ушкоджень постраждала померла на місці ДТП.

Особа загиблої наразі встановлюється.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Агентство Телевидения Новости