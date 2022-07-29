Мета теракту в Оленівці – спроба приховати розкрадання коштів на утримання українських військовополонених, – Генштаб

28 липня, на тимчасово окупований території Донецької області, у колишній виправній колонії №120 в місті Оленівка, яка зараз використовується як місце утримання українських військовополонених, відбувся потужний вибух. Внаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де знаходились полонені українці. Багато українців вбито та поранено – кількість уточнюється.

Вибухи відбулись на території промзони, в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з «Азовсталі». Обладнання будівлі закінчилось 2 дні тому, після чого в неї перевели частину утримуваних українських захисників, повідомляється в зведенні Генштабу ЗСУ.

Наголошуємо, що вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських захисників – свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил окупанта. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України його здійснено руками найманців зі складу ПВК «Вагнера» (Ліга) за особистою командою номінального власника вказаної приватної військової компанії – Євгена Пригожина. Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони рф.

Головна мета теракту – приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. Відомо, що 1 серпня на «об’єкт» мала прибути комісія з москви для перевірки витрат виділених коштів та умов утримання полонених.

Агентство Телевидения Новости