«З метою мінімізації спекуляцій»: Нацбанк заборонив обмінникам виставляти табло з курсом валют
Національний банк заборонив обмінникам інформувати про курси валют поза межами кас і привертати надмірну увагу будь-якими цифровими значеннями чи символами — себто заборонив виставляти табло з курсом валют.
Про це йдеться у рішенні НБУ, пише «Громадське».
В установі пояснили, що «з метою мінімізації спекуляцій та створення дійсно конкурентного середовища» НБУ посилює вимоги до обмінників щодо організації торгівлі готівковою валютою.
«Небанківські установи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, розпочали штучно підвищувати курс у готівковому сегменті валютного ринку, підтримуючи цим фактично існування «банкоматного туризму», – йдеться в рішенні.
Тож тепер інформацію про курси валют будуть надавати у вигляді розпорядження в касах установ.
Крім того, обмінники знову муситимуть подавати інформацію до «Реєстру приміщень», у яких здійснюються валютні операції, а процес купівлі-продажу валют має відбуватися з обов’язковим веденням відеоспостереження.
До всього, Нацбанк збільшить контроль над виплатою податків небанківськими установами.
В НБУ зазначили, що ці зміни не стосуються банків, оскільки нині поміж них практично не зафіксовано зловживань у сфері здійснення торгівлі готівкою валютою.
«Проте в разі виявлення таких зловживань аналогічне регулювання буде запроваджено і для банківських установ», – йдеться в повідомленні.