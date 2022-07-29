«З метою мінімізації спекуляцій»: Нацбанк заборонив обмінникам виставляти табло з курсом валют

Національний банк заборонив обмінникам інформувати про курси валют поза межами кас і привертати надмірну увагу будь-якими цифровими значеннями чи символами — себто заборонив виставляти табло з курсом валют.

Про це йдеться у рішенні НБУ, пише «Громадське».

В установі пояснили, що «з метою мінімізації спекуляцій та створення дійсно конкурентного середовища» НБУ посилює вимоги до обмінників щодо організації торгівлі готівковою валютою.

«Небанківські установи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, розпочали штучно підвищувати курс у готівковому сегменті валютного ринку, підтримуючи цим фактично існування «банкоматного туризму», – йдеться в рішенні.

Тож тепер інформацію про курси валют будуть надавати у вигляді розпорядження в касах установ.

Крім того, обмінники знову муситимуть подавати інформацію до «Реєстру приміщень», у яких здійснюються валютні операції, а процес купівлі-продажу валют має відбуватися з обов’язковим веденням відеоспостереження.

До всього, Нацбанк збільшить контроль над виплатою податків небанківськими установами.

В НБУ зазначили, що ці зміни не стосуються банків, оскільки нині поміж них практично не зафіксовано зловживань у сфері здійснення торгівлі готівкою валютою.

«Проте в разі виявлення таких зловживань аналогічне регулювання буде запроваджено і для банківських установ», – йдеться в повідомленні.

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