На ліквідації пожежі в навчальному закладі були задіяні 100 бійців ДСНС

За добу з 29 по 30 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів, з яких на ліквідацію пожеж – 15, у тому числі пожеж, спричинених військовими діями – 7; 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт; 6 – на допомогу комунальникам та населенню, 8 – інші виїзди.

Вночі ворог завдав ракетного удару по місту Харкову. Була частково зруйнована триповерхова будівля навчального закладу. Також у цій будівлі виникла пожежа, для ліквідації якої задіяно 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 100 чоловік особового складу ДСНС.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харківському (1), Чугуївському (1), Богодухівському (1), Ізюмському (3) районах області, а також 1 у Слобідському районі Харкова. Горіли природні екосистеми, приватні житлові будинки та надвірні забудови, об‘єкти критичної інфраструктури, поле з пшеницею.

Піротехніки ДСНС ліквідували 10 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Агентство Телевидения Новости