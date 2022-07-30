В результаті обстрілів Харківського району постраждала жінка

По місту Харків окупанти завдали удари по Слобідському та Новобаварському районах. Близько 3 години наслідок обстрілу училища зруйнована будівля центрального корпусу та спортивної зали, виникла пожежа, повідомили в ХОВА.

Близько 05 год окупанти влучили в землю біля раніш зруйнованої будівлі. Попередньо постраждалих немає. За даними Штабу оборони Харкова, росіяни влучали ракетами С-300.

По області протягом доби окупанти наносили удари по Чугуївському, Ізюмському, Харківському, Богодухівському районах. Через обстріли виникали пожежі на об’єктах критичної інфраструктури, підприємствах, будинках, складах, господарчих спорудах.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілів протягом доби госпіталізували 50-річну жінку в Харківському районі.

У Чугуївському районі в Новопокровські громаді горів склад металоконструкцій.

В Ізюмському районі від артобстрілів виникла масштабна пожежа на підприємстві. Рятувальники працювали у посиленому режимі.

У Барвінківській громаді теж виникали пожежі на відкритих територіях. У Балаклійській унаслідок обстрілу приватного домоволодіння горів дах будинку.

У Харківському районі у Дергачах горіла господарча споруда, гараж та автомобіль.

У Богодухівському районі у смт. Золочів. Внаслідок обстрілу горіло поле з пшеницею на площі 3 га.

Агентство Телевидения Новости