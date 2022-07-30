СБУ викрила колаборанта, який допомагає ворогу встановлювати окупаційний режим на Харківщині

За матеріалами СБУ повідомлено про підозру у колабораційній діяльності начальнику відділу освіти Куп’янської міської ради, який пішов на співпрацю з російськими окупаційними силами в обмін на збереження посади.

З початку повномасштабного вторгнення зс рф на територію України «освітянин» добровільно перейшов на сторону ворога і погодився обійняти псевдопосаду «начальника відділу освіти у тимчасовій цивільній адміністрації Куп’янського району Харківської області».

Колаборант наразі активно виконує організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські функції у незаконно створеному окупаційною владою органі на тимчасово окупованій території Куп’янського району:

• організував виїзд вчителів та адміністрації навчальних закладів на курси перепідготовки та для отримання методичних вказівок за навчальними програмами до м. москва та м. Луганськ;

• зобов’язав усіх працівників сфери освіти Куп’янського району Харківської області укладати нові договори на працевлаштування із так званою «військово-цивільною адміністрацією», щоб продовжити роботу у навчальних закладах у новому навчальному році за стандартами освіти рф;

• організував процес видачі атестатів випускникам шкіл за стандартами країни-агресора;

• організував процес отримання навчальними закладами підручників рф;

• повністю заборонив використання української символіки у закладах освіти;

• організував процес отримання акредетації учбових закладів за стандартами освіти держави-агресора, що розташовані на тимчасово окупованій території Харківської області.

Слідчі СБУ кваліфікували дії колаборанта за ч. 5 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора) Кримінального кодексу України.

За вказаний злочин йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років.

Заходи щодо викриття зловмисника проводили співробітники Управління СБ України в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости