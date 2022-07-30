Україна ще не отримала списків загиблих військовополонених в Оленівці – Лубінець

Україна поки що не отримала списків загиблих військовополонених в Оленівці (Донецька область), заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

“Я запросив цю інформацію. Поки що ми не отримали списків. А я знаю, що у російської сторони вони є”, – сказав Лубінець в ефірі національного телемарафону в суботу, пише Інтерфакс

Він уточнив, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста інформацію щодо кожного загиблого українського військовополоненого надаватиме його родичам.

“Мені можуть дати загальні цифри, тобто яка кількість перебувала в тому місці, яка кількість загиблих, яка кількість поранених. Приблизні цифри ми вже зараз розуміємо. А хто конкретно був, цю інформацію мені не надає Міжнародний Комітет Червоного Хреста, він надає її родичам конкретного військовослужбовця”, – розповів омбудсмен.

Відповідаючи на запитання, чи збігається інформація, якою володіє Україна, про кількість загиблих в Оленівці з даними, оприлюдненими представниками так званої ДНР, в яких йшлося про 53, Лубінець сказав: “Вони збігаються, але не повністю… щодо поранених приблизно збігається”.

Раніше повідомлялося, що окупанти виклали список прізвищ поранених та загиблих внаслідок терористичних дій в окупованій Оленівці Донецької області.

Про це повідомила у Telegram Патронатна служба Азову “Янголи Азову”.

“Інформуємо: наразі ми – Патронатна служба Азову – не можемо підтвердити чи спростувати ці повідомлення та перевіряємо їх на достовірність”, – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що імена поранених і загиблих Патронатна служба Азову повідомить родинам в індивідуальному порядку.

“Жодна українська чи міжнародна інституція не може підтвердити чи спростувати списки, розміщені в російських ЗМІ”, – зазначили в Азові.

Уповноважений з прав людини також зазначив, що обмінний фонд в України є, але після подій в Оленівці ухвалюватиметься рішення, як чинити далі.

“У нас обміни до подій в Оленівці проходили. Зараз, я думаю, будуть ухвалюватися рішення, як діяти далі”, – сказав Лубінець.

Він зазначив, що з питання обміну військовополонених “була напрацьована комунікація з тією стороною”, наголосивши, що “ми вимагаємо, щоб нам повернули абсолютно всіх”.

Лубінець також повідомив, що Україна запустила офіційну процедуру про повернення тіл загиблих українських військовополонених.

Вбивство полонених викликало міжнародне обурення.

Удар по колонії в Оленівці слід розслідувати. Все це виглядає як частина найгірших порушень прав людини та можливих воєнних злочинів.

Про це повідомила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

“Оленівка потребує розслідування. Це виглядає як частина дедалі більш тривожної моделі найгірших видів порушень прав людини та можливих воєнних злочинів, які безкарно вчиняються на окупованому сході України”, — написала вона у Twitter

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас наголосила, що воєнні злочини Росії не повинні лишитися безкарними, коментуючи вбивство українських військовополонених в Оленівці.

Про це повідомляє “Європейська правда“.

“І знову ми стаємо свідками жорстоких і жахливих злочинів, скоєних Росією. Масове вбивство в Оленівці українських військовополонених відтворює найтемніші сторінки історії.

Воєнні злочини не повинні залишатися безкарними, як не може бути повернення до відносин із воєнними злочинцями” – написала Каллас у Twitter.

Агентство Телевидения Новости