ЗСУ розбили ще один міст поблизу Херсона
Українські захисники перекрили ще один шлях відступу окупантів.
ЗСУ “поклали” Антонівський залізничний міст. Тепер окупантам стало ще тісніше на українській землі.
Про це повідомили в ОК “Південь”.
“Результати вогневого контролю основних транспортних шляхів на окупованих територіях свідчать, що рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий”, – йдеться в повідомленні.
Крім того, українська авіація завдала сім ударів по ворогу. Так, пара штурмовика і винищувача атаковала 2 скупчення ворожої сили та техніки в Херсонському і Снігурівському районах, також на Миколаївщині влучено у склад ворожих боєприпасів.
В ОК “Південь” також зазначають, що чотири пари українських гелікоптерів атаковали скупчення ворожої сили та техніки в Снігурівському й Бериславському районах.
Опорний пункт та укріплені підземні укриття ворожих підрозділів також постраждали на Херсонщині і Миколаївщині, відповідно.
“За результатами роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів, підтверджено вогневе ураження пункту управління батальйонної тактичної групи 34-ої окремої мотострілецької бригади рашистів в Брускінському”, – повідомили захисники.
Нагадаємо, пізно ввечері 26 липня ЗСУ уразили Антонівський міст, щоб відрізати окупантів від постачання зброї та підмоги у випадку контрнаступу на Херсон.