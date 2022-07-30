У Харкові за новою системою видаватимуть гуманінарну допомогу

На пунктах видачі у Харкові, які Обласний гуманітарний штаб облаштував спільно із «Новою поштою» та «Укрпоштою», видаватимуть комплексні гуманітарні набори.

Відтепер відділення «Нової пошти» та «Укрпошти» у Харкові, на яких можна отримати набори, будуть працювати за новим графіком: вівторок, четвер, субота – з 09:00 до 16:00.

Заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська повідомила, що з 1 серпня жителі отримуватимуть лише комплексні продуктові набори, які формуються на Харківщині спільно із волонтерами. Ці набори дозволяють забезпечити найнеобхіднішим усіх жителів міста та області.

До нового продуктового набору входить 14 позицій: олія, 4 порції м’ясної консерви, рибна консерва, кава або чай. До чаю додають печиво, хлібці або сухарики. Також є макарони, манка, рис, пшоно, молоко, овочева консерва, цукор та борошно.

Агентство Телевидения Новости