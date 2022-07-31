Через нічний ракетний удар згоріло підприємство

За добу з 30 по 31 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.Загалом за добу рятувальники здійснили 22 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 16, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями — 8,2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;4 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харківському (2), Чугуївському (1), Богодухівському (1), Ізюмському (2) районах області, а також у Київському (1) та Немишлянському (1) районах Харкова. Горіли природні екосистеми, надвірні забудови, виробничо-складська будівля, поле з пшеницею.

Вранці 31 липня ворог завдав ракетного удару по місту Харкову. Була частково зруйнована виробничо-складська будівля, дах, четвертий та третій поверхи. Також у цій будівлі виникла пожежа, для ліквідації якої задіяно 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 50 чоловік особового складу ДСНС.

Піротехніки ДСНС ліквідували 20 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

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