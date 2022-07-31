Зранку окупанти знищили фермерське господарство на Чугуївщині

За даними слідства, 31 липня близько 4 години ранку російські військові здійснили ракетний обстріл с. Бутівка Чугуївського району. Внаслідок цього пошкоджено будівлі фермерського господарства.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Крім того, окупанти о 4:15 обстріляли Немишлянський район м. Харкова, частково зруйновано виробничу будівлю.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються.

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