Рашисти розбили ракетами друкарню, били полями та лісом

Вночі окупанти завдали ударів по Немишлянському району Харкова. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, постраждалих немає, повідомляють в ХОВА.

Пошкоджена виробнича будівля. Горіло обладнання та готова поліграфічна продукція. Зафіксовані удари, попередньо, ракетно-зенітним комплексом С-300.

Крім того, близько 17 години внаслідок ударів у Київському районі виникла пожежа в господарчій споруді приватного сектору.

▪️По області окупанти наносили удари по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах. Горіли відкриті території, приватні будинки, господарчі споруди, знову поля із врожаєм.

Ізюмський район: унаслідок обстрілів кілька разів горіли хвойні підстилки в лісництві;Харківський район: у Циркунах та Вільхівці горіли відкриті території та господарча споруда приватного сектору.

Постраждав 37-річний комбайнер, який підірвався на міні у селі Вільхівка. Зараз його стан середньої тяжкості. Це далеко не перший нещасний випадок, тому вкотре просимо аграріїв: без перевірки вибухотехніками – не починайте роботу на полях, не ризикуйте життям!

Протягом доби від обстрілів росіян отримав поранення 39-річний чоловік у Дергачівській громаді.

Чугуївський район. Унаслідок артобстрілів горіли відкриті території.Богодухівський район. У смт Золочів горіла пшениця на площі 5 га.

Бої на Харківщині тривають.

Ворог продовжує поливати артилерійським вогнем позиції наших бійців, але вони їх не втрачають.

Розвідувальні групи противників також відійшли під тиском ЗСУ. Зокрема у напрямку Нова Гусарівка – Гусарівка, силами розвідувальної групи, намагався уточнити розміщення позицій наших військ, успіху не мав, група відійшла.

Агентство Телевидения Новости