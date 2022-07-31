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Рашисти розбили ракетами друкарню, били полями та лісом

Рашисти розбили ракетами друкарню, били полями та лісом

Вночі окупанти завдали ударів по Немишлянському району Харкова. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, постраждалих немає, повідомляють в ХОВА.

Пошкоджена виробнича будівля. Горіло обладнання та готова поліграфічна продукція. Зафіксовані удари, попередньо, ракетно-зенітним комплексом С-300.

Крім того, близько 17 години внаслідок ударів у Київському районі виникла пожежа в господарчій споруді приватного сектору.

▪️По області окупанти наносили удари по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах. Горіли відкриті території, приватні будинки, господарчі споруди, знову поля із врожаєм.

Ізюмський район: унаслідок обстрілів кілька разів горіли хвойні підстилки в лісництві;Харківський район: у Циркунах та Вільхівці горіли відкриті території та господарча споруда приватного сектору.

Постраждав 37-річний комбайнер, який підірвався на міні у селі Вільхівка. Зараз його стан середньої тяжкості. Це далеко не перший нещасний випадок, тому вкотре просимо аграріїв: без перевірки вибухотехніками – не починайте роботу на полях, не ризикуйте життям!

Протягом доби від обстрілів росіян отримав поранення 39-річний чоловік у Дергачівській громаді.

Чугуївський район. Унаслідок артобстрілів горіли відкриті території.Богодухівський район. У смт Золочів горіла пшениця на площі 5 га.

Бої на Харківщині тривають.

Ворог продовжує поливати артилерійським вогнем позиції наших бійців, але вони їх не втрачають.

Розвідувальні групи противників також відійшли під тиском ЗСУ. Зокрема у напрямку Нова Гусарівка – Гусарівка, силами розвідувальної групи, намагався уточнити розміщення позицій наших військ, успіху не мав, група відійшла.

Агентство Телевидения Новости

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