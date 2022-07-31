Урожай пшениці очікується на рівні 18–20 млн тонн

Обсяги врожаю пшениці, гречки, кукурудзи, ячменю, вівса, жита та інших культур цілком покриють потреби внутрішнього споживання України. За більшістю позицій ми матимемо експортну пропозицію, оскільки продовольства буде значно більше від потреби.

Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі національного марафону «Єдині новини».

Так, урожай пшениці очікується нарівні 18–20 млн тонн, що в п’ять разів більше від потреби. Наше внутрішнє споживання для харчових цілей становить до 4 млн тонн у рік, плюс на сьогодні ще є в запасах якісна пшениця з минулого року.

Також Тарас Висоцький підкреслив, що цього року було посіяно значно більше гречки, ніж у попередні роки. Тож ми зможемо повністю задовольнити внутрішній ринок – ціна вирівняється. Аналогічна ситуація з житом, вівсом та іншими культурами.

«Із точки зору внутрішньої продовольчої безпеки навіть зменшених посівних площ більш ніж достатньо для забезпечення українців якісними харчами. Із точки зору посівних площ і якості посівів ми не очікуємо дефіциту. За основними групами зернових виробництво буде в рази більше, ніж споживання. Тому значна частина продовольства завдяки розблокуванню чорноморських портів зможе бути експортована», – зазначив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України.

Агентство Телевидения Новости