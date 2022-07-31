Представники Червоного хреста не зможуть зустрітися з військовополоненими в Оленівці

Незважаючи на те, що росіяни запросили фахівців ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста відвідати колонію в Оленівці, доступу до українських солдатів рашисти не надали, пишуть UA.Про це йдеться у повідомленні організації у Twitter

«Для ясності, вчорашнє наше прохання про доступ до військовополонених з Оленівської колонії не було задоволене», – йдеться в ньому.

В організації зазначили, що надання МКЧХ доступу до військовополонених є зобов’язанням сторін у конфлікті відповідно до Женевських конвенцій.

Агентство Телевидения Новости