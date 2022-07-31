Росіяни зосередяться на наступах на Бахмут і навколо Донецька, але успіху не матимуть – ISW

Протягом минулої доби війська терористки Росії вели наземні атаки навколо Бахмута та околиць Донецька, а також на південний захід від Ізюму Харківської області.

Втім, лише одна атака на схід від Бахмута принесла окупантам обмежений успіх. Натомість російські загарбники не штурмували у районі Сіверська. Ймовірно, росіяни втрачають пріоритет операцій у цьому районі.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики припускають, що російські загарбники зосередяться на наступах на Бахмут. Зазначається, що досягнення у Новолуганському районі росіяни використають, щоб посилити атаки на місто зі сходу. Втім, наступальна операція навряд чи буде успшна. Адже Бахмут дуже укріплений.

“Російські сили, ймовірно, зосередять наступальні операції у напрямку Бахмута та навколо Донецька за рахунок зусиль щодо взяття Сіверська та Слов’янська”, – йдеться у звіті ISW.

Своєю чергою, зусилля армії РФ навколо Донецька спрямовані на те, щоб витіснити українські сили із зони артилерійського впливу на місто. Але тут їхні зусилля навряд чи будуть успішними – навіть у разі захоплення Авдіївки та Пісків, наголошують американські аналітики.

В ISW наголошують, що метою подібних наступів може бути захоплення якнайбільшої території Донецької області перед запланованим на вересень псевдореферендумом.

Агентство Телевидения Новости