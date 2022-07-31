Евакуація із Харкова та евакуація в Харків. Як добратися до пункту Х?

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російські окупаційні війська можуть створювати умови для відновлення наступальних операцій у напрямку Харкова. Попри запевнення військових про міць позицій ЗСУ, це відразу призводить до питання – чи буде організована евакуація Харкова, де наразі проживає близько 1 млн людей та якій постійно потерпає від обстрілів. Але в ХОВА та мерії стверджують – такої потреби немає. Масова евакуація не проводилась на початку війни, коли більшу частину роботи по вивозу людей взяли на себе волонтери та Укрзалізниця. Наразі потреби також немає – є вибір кожного. Інше питання – евакуація у Харків. Наразі чверть Харківщини перебуває в окупації: в частині селищ та міст, таких як Ізюм, через руйнування критична ситуація. Якщо на початку війни були спроби встановити гуманітарні коридори, наразі можливостей евакуювати людей чи доставити їм їжу та ліки немає.

Олег Синєгубов, голова ХОВА

Ми постійно запитуємо через офіс Президента щодо можливих гуманітарних коридори, зараз ми запитали щодо маршрутів, попередньо, дуже попередньо є перспективи в цьому напрямку, й ми чекаємо. Якщо буде можливість провести евакуацію, ми це відразу зробимо.

Єдина дорога життя, яка наразі існує – через Печенізьку дамбу. Туди самостійно добираються люди із Куп’янська, Ізюма, Балаклеї. Приїжджають у складчину на таксі, або своїх машинах, які кидають. Через дамбу – лише пішки. Тут їх вже зустрічають українські військові та волонтери. Забирають не щодня, день збору люди дізнаються через соцмережі. Все відбувається на милість окупантів – можуть пропустити не лише людей з інвалідністю, жінок та дітей, а й чоловіків, якщо пояснять, навіщо їдуть. А ось назад пускають із небажанням. Хоча є такі, хто їде на окуповані території.

Антон Цегольник, волонтер

Оркам дуже не сподобалась інформація, що ми пропускаємо людей з нашого на той бік. Але що ми можемо зробити, там Україна, тут Україна, вони українці – у них там родичі, діти старше молодшого шкільного віку, яких не пропускають, друзі. Вони везуть ліки, їжу. Пару раз нам сказали, що їм це не подобається, а потім 5 раз нас мінометів обстріляли. Побігали, поховалися в окопах. Нічого, всі живі.

Волонтери привозять людей до Харкова, де їх перевіряють українські правоохоронці, допомагають рятувальники. Місію вивозити людей спочатку взяли на себе 5 харківських організацій, які об’єдналися у “Волонтерський караван”. Наразі у місії бере участь й організація Helping to Leave – мережа по евакуації українців, до координації долучені влада, рятувальні й правоохоронні служби. Кожного тижня вдається вивезти 1000-1500 людей на неокуповану територію України, якщо вдається провести операцію.

Агентство Телевидения Новости