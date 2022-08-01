Через нічні ракетні удари у Харкові сталися пожежі

За добу з 31 липня по 01 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 31 оперативний виїзд, з яких: на ліквідацію пожеж — 24, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями — 9,3 – на допомогу комунальникам та населенню;4 – інші виїзди.Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харківському (2), Чугуївському (4), Ізюмському (2) районах області, а також у Київському (1) районі Харкова. Горіли природні екосистеми, житлові будинки, надвірні забудови, виробничо-складські будівлі, поля з пшеницею.

Вранці 31 липня внаслідок обстрілу по Чугуївському району області, с. Коробочкіно, на території приватного домоволодіння горіла господарча споруда на площі пожежі 100 кв.м. За дві години рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу.Вночі 1 серпня, ворог завдав ракетного удару по Харківському та Чугуївському районах області, внаслідок чого було частково пошкоджені та зруйновані виробничі будівлі та адміністративно-складська будівля, а також сталися пожежі. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Піротехніки ДСНС ліквідували 30 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Агентство Телевидения Новости