Уночі ворог завдав ударів по Чугуєву та Мерефі, вранці – по Салтівці. Є загиблі.

Сьогодні близько 7 ранку ворог обстріляв Салтівський район Харкова. Поранення отримали двоє чоловіків – 30 та 72 років. Останній помер у лікарні, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Один зі снарядів вдарив біля зупинки громадського транспорту та на подвір’я житлового багатоквартирного будинку. Пошкоджено автомобілі.

Обстрілювати зупинки громадського транспорту стає системою російського агресора. Сьогодні о 7:10 знову було поранено людину, яка чекала на автобус. Забрала швидка.Загалом у Салтівському районі кілька “приходів”. У дворі багатоповерхівки було також поранено людину та пошкоджено автомобілі. Будьте обережні і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, додав мер Харкова Ігор Терехов

Вночі росіяни завдали ударів по Мерефі. Поранення зазнав 42-річний охоронець, пошкоджено будівлю промислового об’єкту цивільної інфраструктури.

Також уночі ворог завдав удару по Чугуєву, пошкоджено виробничу будівлю.

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали також Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони області. Внаслідок обстрілів горіли лісосмуги, були влучання у приватні домоволодіння, рятувальники гасили пожежі на полях.

У Богодухівському районі внаслідок обстрілів загинув 54-річний чоловік.

На лінії зіткнення тривають бойові дії.

“На Харківському напрямку противник продовжує обстрілювати із танків, ствольної та реактивної артилерії позиції наших бійців. У районі Мосьпанового ворог використовував авіацію. Наші захисники надійно тримають свої позиції та завдають ударів у відповідь, ворог несе суттєві втрати. Підтримуємо ЗСУ та кожен на своєму місці працюємо на перемогу!” – підкреслив Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости