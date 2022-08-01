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Деталі нічного обстрілу Мерефи

Деталі нічного обстрілу Мерефи

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 1 серпня близько 2 ночі окупанти нанесли ракетний удар по м. Мерефа Харківського району. Внаслідок цього пошкоджено цехи одного з підприємств, відбулась пожежа площею 100 кв. метрів.

Отримав поранення охоронець підприємства, його госпіталізовано до лікарні.

Тривають слідчі дії, дані уточнюються.

Агентство Телевидения Новости

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