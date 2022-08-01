Фермери з окупованих районів отримають компенсації за вкрадений урожай, – міністр

Аграрії, чий бізнес на окупованих територіях постраждав від дій загарбників, надалі зможуть розраховувати на компенсації. Однак для цього їм слід ретельно фіксувати будь-який збиток – чи то вкрадений урожай, чи знищена техніка.

Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в інтерв’ю “Укрінформу”. За словами міністра, після деокупації буде проведено юридичну оцінку збитків, а фермери зможуть отримати компенсації.

“Слід максимально фіксувати те, що відбувається. У будь-який спосіб: записувати дати, події, свідків; якщо є можливість, фотографувати, записувати на відео. Згодом на основі цих матеріалів буде проведено юридичну оцінку і, відповідно, отримано компенсацію. Треба збирати докази про незаконні дії, крадіжки Ми наполегливо рекомендуємо це робити. Правові механізми діятимуть після деокупації”, – сказав Сольський.

Поки що аграрії в Україні не можуть зафіксувати свої збитки онлайн, як це відбувається зі зруйнованим житлом. Однак, за словами Сольського, після деокупації буде запропоновано “кілька схожих рішень”.

Міністр також нагадав, що на окупованих територіях потрібно буде провести рекультивацію земель. За словами Сольського, процедури слід доопрацювати законодавчо.

“Деякі із землевласників цим займаються, деякі – немає, якщо говорити відверто. Просто показати пальцем і сказати, що ось земля, яка була під окупацією і потребує рекультивації, щоб отримати компенсацію, так це не буде працювати. Доведеться пройти деякі процедури”, – розповів Сольський.

Агентство Телевидения Новости