Сегодня 11:21
Просмотров: 34
Салтівку вранці обстріляли з “Ураганів” (фото)
За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 1 серпня близько 7 ранку російські військові здійснили артилерійський обстріл Салтівського району. Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє чоловіків — 30 та 72 років. Останній помер у лікарні.
Пошкоджено житлові будинки, автівки та зупинку громадського транспорту.
За попередніми даними, обстріл здійснювався з реактивних систем залпового вогню «Ураган» з окупованої території.
Наразі тривають слідчі дії, дані уточнюються.