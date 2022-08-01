Салтівку вранці обстріляли з “Ураганів” (фото)

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 1 серпня близько 7 ранку російські військові здійснили артилерійський обстріл Салтівського району. Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє чоловіків — 30 та 72 років. Останній помер у лікарні.

Пошкоджено житлові будинки, автівки та зупинку громадського транспорту.

За попередніми даними, обстріл здійснювався з реактивних систем залпового вогню «Ураган» з окупованої території.

Наразі тривають слідчі дії, дані уточнюються.

Агентство Телевидения Новости