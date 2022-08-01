Британська розвідка: РФ корегує плани наступу на Донбасі, щоб зміцнити угрупування на півдні
За даними британської розвідки, РФ вочевидь вирішила скорегувати свої плани наступальної операції на Донбасі, відчувши потребу зміцнити угрупування на півдні.
Як пише “Європейська правда”, про це йдеться в огляді про війну в Україні за 1 серпня.
Протягом останніх чотирьох днів, зазначають у ньому, сили РФ намагалися здійснювати тактичні наступальні дії в районі Бахмута, але просуваються дуже повільно.
“Як повідомляли українські органи влади минулого тижня, Росія, схоже, переміщує значні сили з півночі Донбасу на південь України. Схоже, РФ корегує оперативний задум наступу на Донбасі після того, як не змогла добитися вирішальних оперативних проривів згідно з тим планом, за яким діяла з квітня. Зараз, схоже, фронт на Запоріжжі визначили як вразливу ділянку, яку потрібно посилити”, – зазначає розвідка Британії.