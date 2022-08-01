Перше судно з українським зерном вийшло з Одеського порту

Експорт проходитиме в рамках “зернової угоди” між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору та безпекою операції покладено на координаційний центр у Стамбулі. Про це повідомив у фейсбуці міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков раніше повідомив у фейсбуці, що сьогодні вперше з 24 лютого очікується вихід судна з Одеського порту, яке завантажене українським продовольством. Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані. Воно рухатиметься коридором, безпеку якого підтверджено нашими партнерами-гарантами – ООН та Туреччиною. На його борту 26 тис тонн української кукурудзи.

“Україна є 4-им найбільшим експортером кукурудзи в світі, тому можливість його вивезення через порти – це колосальної ваги успіх для забезпечення глобальної продовольчої безпеки. Сьогодні Україна разом з партнерами робить черговий крок до запобігання світовому голоду. Розблокування портів дасть щонайменше 1 млрд доларів валютної виручки для економіки та можливість для аграрного сектору спланувати посівну наступного року”, – зауважив він.

“Ми вдячні партнерам, які незважаючи на складнощі не зупиняли роботу з підготовки до експорту. Разом з представниками ООН та Туреччини вже напрацьовані внутрішні операційні регламенти. Зі свого боку Україна зробила все, аби відновити роботу портів та всіх задіяних підприємств. Важливо зазначити про неухильну підтримку з боку американських та європейських партнерів на шляху до розблокування українських морських портів”, – додає Кубраков.

“Це був складний шлях тривалістю 3 місяці. Увесь цей час процес перемовин та погодження безпекових питань контролювався Президентом України Володимиром Зеленським. Ми працювали в координації з Керівником офісу Президента Андрієм Єрмаком та начальником Головного управління розвідки МОУ Кирилом Будановим за підтримки урядової команди Прем’єр-Міністра Дениса Шмигаля. Я вдячній Збройним Силам України за можливість вести переговори на українських умовах”, – зауважив він.

За словами Кубракова, у портах Великої Одеси ще 16 суден вже чекають на свою чергу. Це ті судна, які були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення Росії.

“Паралельно отримаємо заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією. У найближчі тижні за підтримки наших партнерів ми плануємо вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції”, – резюмує український міністр. Джерело: https://censor.net/ua/n3357732

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