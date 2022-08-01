Загиблий при сьогоднішньому обстрілі Харкова – комунальник

У Харківській мерії повідомили, що на зупинці громадського транспорту, яка потрапила під російський обстріл, загинув співробітник “Харківводоканалу” – машиніст екскаватора 6-го розряду Комплексу “Харківводовідведення” Микола Токар.

«Микола Сергійович працював у КП «Харківводоканал» близько 30 років. Він був професіоналом своєї справи, і, як кажуть колеги, чуйною та чуйною людиною, наставником для багатьох молодих фахівців. Це велика втрата не лише для колективу підприємства, а й усього міста, бо ми втратили патріота Харкова, трудівника, людину, яка не залишила рідне місто у найважчий час», – цитує прес-служба слова співчуття від мера Харкова Ігоря Терехова.

Микола Токар працював у КП «Харківводоканал» з 1994 року. У вересні йому виповнилося б 72 роки.

Агентство Телевидения Новости