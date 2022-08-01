Комунальники розбирають завали Північної Салтівки

Робітники КП «Комплекс з вивезення побутових відходів» прибирають великогабаритні та побутові відходи з Північної Салтівки.

Як повідомили на підприємстві, для таких робіт на вул. Бучми та інших вулицях у мікрорайоні, який інтенсивно обстрілювався окупантами, використовують спеціальну техніку – самоскиди та навантажувачі.«Навіть зараз цей район час від часу зазнає обстрілів, тому працівники КП «КВПВ» дотримуються суворих заходів безпеки – оглядають місце роботи, не чіпають невідомі предмети, не торкаються завалів, поки їх не оглянуть рятувальники, намагаються без необхідності не виїжджати на зелену зону», – зазначили на підприємстві. Як повідомив директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко, крім великогабаритних на Північній Салтівці прибирають побутові відходи. За його словами, багато мешканців виїхали з мікрорайону, але періодично повертаються, прибирають у квартирах та викидають сміття.«Тому обсяги побутових відходів зараз збільшились у рази. І я хочу нагадати харків’янам про необхідність сплачувати за послуги нашого підприємства, – зазначив Олексій Артикуленко.

Агентство Телевидения Новости