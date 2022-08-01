Україна вимагає від РФ повернути частину закордонного майна СРСР, – Пристайко

Дипломат пояснив, що країна взяла на себе всі борги СРСР в обмін на те, що його закордонне майно відійде РФ.

Екс-міністр закордонних справ, посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив про те, що Україна вимагає від країни-агресора Росії повернути хоча б третину закордонного майна колишнього Радянського Союзу.

Майно присвоєно окупантами після того, як Москва взяла на себе борги СРСР, сказав посол.

Дипломат пояснив, що країна взяла на себе всі борги СРСР в обмін на те, що його закордонне майно відійде РФ.

Україна зі свого боку погодилася із цим, проте документи не були ратифіковані. Київ вимагав від Москви розкрити інформацію про закордонні активи СРСР та його борги, проте окупанти цього не зробили.

Агентство Телевидения Новости