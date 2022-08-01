За останні тижні ЗСУ знищили близько 15 складів боєприпасів військ РФ на півдні України, – Гуменюк

За останні тижні українські війська завдали “досить потужних” вогневих уражень по російських складах боєприпасів на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

“Використання цих систем (систем С-300. – Ред.)свідчить про те, що ворогу не вистачає боєприпасів, оскільки наші вогневі ураження по складах боєприпасів на тимчасово окупованих територіях досить потужні були минулі два-три тижні. Близько 15 складів тільки в нашій операційній зоні було знищено”, – сказала вона в ефірі національного телемарафону.

Нагадаємо, 28 липня британська розвідка повідомила, що контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів. Там звернули увагу, що Україна використала свою нову далекобійну артилерію, щоб пошкодити щонайменше три стратегічні мости через річку Дніпро.

Україна ефективно використовує надану Міноборони США зброю. Про це пише прес-служба Пентагону з посиланням на неназваного високопосадовця міністерства.

“Незважаючи на розмови Росії, незважаючи на погрози Росії українському населенню, українці продовжують сміливо наступати. Вони чудово використовують обладнання на суму 8,2 мільярди доларів, яке ми надали, наразі”, – сказав він.

За словами чиновника, українці стали дуже ефективними у пошуку та знищенні російських командних та контрольних вузлів та знищенні угруповань російської техніки. “Бойові дії продовжуються на сході та півдні України, тоді як російський наступ сповільнюється до мінімального, зупиняється в деяких місцях або повільно повертається назад у таких районах, як Херсон”, – додали в Міноборони США.

Агентство Телевидения Новости