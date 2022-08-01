У П’ятихатках енергетики забезпечили світлом усі заселені будинки

Фахівці «Харківобленерго» відновили електропостачання у П’ятихатках, де декілька багатоквартирних будинків залишалися знеструмленими через часткове руйнування підстанції внаслідок ворожих обстрілів.

П’ятихатки, які розташовуються на півночі Харкова, з першого дня війни знаходяться під постійними обстрілами. Майже на всіх будівлях вибиті шибки, понівечені уламками фасади.

На одній із вулиць П’ятихаток через пряме попадання ворожого снаряду в трансформаторну підстанцію були знеструмлені чотири багатоквартирні будинки.

«Конструкція підстанції зазнала значних пошкоджень, електротехнічне устаткування залишилося під відкритим небом. Для відновлення електропостачання довелося відбудувати стіни та привести до ладу покрівлю. Після чого фахівці Центрального РЕМ обленерго замінили розбите обладнання, провели його налаштування та включили до роботи», – зазначили в «Харківобленерго».

Агентство Телевидения Новости