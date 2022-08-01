Кіберполіція попереджає про небезпеку використання мобільних застосунків, розроблених спецслужбами рф

Через ворожі застосунки ворог у формі гри отримує від користувачів інформацію про розташування військових об’єктів, критичної інфраструктури або схиляє громадян несвідомо допомагати окупантам. Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Насамперед, користувача має насторожити, якщо у додатку пропонується здійснювати фотофіксацію місцевості, ділитися геолокацією чи нанести «малюнок» на асфальті.

Для безпечного користування онлайн-застосунками кіберполіція рекомендує:

завантажувати їх лише з офіційних джерел– App Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery;

перевірити усі доступні дані, такі як інформація про розробників, доступи, які додаток вимагає при встановленні, відгуки користувачів.

Агентство Телевидения Новости