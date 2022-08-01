В Харкові у жінки, яка п’яна лежала на вулиці, забрали дитину

Поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності жінку за невиконання батьківських обов’язків: в стані алкогольного сп’яніння 37-річна харків’янка лежала на вулиці. Жінка залишила без нагляду 6-річного сина. Зараз дитина знаходиться в лікарні, здоров’ю хлопчика нічого не загрожує.

31 липня о 21:20 до відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 надійшло повідомлення про те, що у Слобідському районі на вулиці лежить п’яна жінка, а поруч з нею знаходиться маленький хлопчик.

На місце події прибули співробітники ювенальної превенції Харківського районного управління №1. Поліцейські виявили жінку, яка нічого не змогла пояснити.

Зі слів хлопчика, він мешкає удвох з мамою. Оскільки у дитини не має близьких родичів, крім матері, було прийнято рішення передати дитину до медичного закладу.

Стосовно жінки поліцейські ювенальної превенції склали протокол про адміністративне правопорушення за ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости