Оборонці Харкова знищили ворожий ЗРК «Тунгуска»

Про знищення зенітного ракетно-гарматного комплексу «Тунгуска» повідомляє Східне оперативно-територіальне об’єднання НГУ.

«Тунгуска» – це радянський та російський зенітний ракетно-гарматний комплекс, зенітна самохідна установка розробки Тульського КБ Приладобудування, призначена для протиповітряної оборони механізованих та танкових частин на марші і на всіх стадіях бою.

Знищення ворожої техніки відбулося завдяки спільній роботі аеророзвідки Нацгвардії і артилерії Збройних сил на Харківщині. Про втрати серед особового складу окупантів не повідомляється.

Агентство Телевидения Новости