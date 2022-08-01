Сегодня 15:59
Просмотров: 84
Оборонці Харкова знищили ворожий ЗРК «Тунгуска»
Про знищення зенітного ракетно-гарматного комплексу «Тунгуска» повідомляє Східне оперативно-територіальне об’єднання НГУ.
«Тунгуска» – це радянський та російський зенітний ракетно-гарматний комплекс, зенітна самохідна установка розробки Тульського КБ Приладобудування, призначена для протиповітряної оборони механізованих та танкових частин на марші і на всіх стадіях бою.
Знищення ворожої техніки відбулося завдяки спільній роботі аеророзвідки Нацгвардії і артилерії Збройних сил на Харківщині. Про втрати серед особового складу окупантів не повідомляється.