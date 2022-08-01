Огляд місця обстрілу на Салтівці – поліція вилучила фрагменти снарядів (відео)

Вранці окупанти обстріляли житловий мікрорайон на Салтівці – поліція проводить огляд місця події та документує черговий злочин рф.

Снаряди влучили біля багатоповерхових будинків та зупинки громадського транспорту. Травми отримали цивільні громадяни. Один з поранених помер у лікарні.

1 серпня близько 7:00 війська ворога завдали артилерійський удар по Салтівському району. Пошкоджені фасади будинків, вікна квартир, автомобілі.

За адресами працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, ДСНС. Правоохоронці документують злочини, вилучають уламки боєприпасів, опитують очевидців.

На місці виявлено газогенератор реактивної системи залпового вогню «Ураган» калібру 220 мм.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости