На Харківському напрямку розвідгрупа окупантів намагалася викрити вогневі позиції ЗСУ

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 1 серпня. 159 доба війни.

На Харківському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли районів Харкова, Прудянки, Нового та ще чотирнадцяти населених пунктів. Силами розвідувальної групи намагався викрити вогневі позиції наших військ, успіху не мав, відійшов.

На Слов’янському напрямку противник із танків та артилерії різних калібрів обстріляв райони населених пунктів Норцівка, Чепіль, Грушуваха, Рідне, Вірнопілля, Гусарівка, Дібрівне, Долина та Адамівка.

Неподалік Мазанівки силами оборони викрито і знешкоджено розвідувальну групу противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости