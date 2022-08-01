З території окупованої Харківщини вдалося евакуювати 872 людини

Сьогодні здійснили чергову евакуацію мирного населення з тимчасово окупованих територій Харківщини, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

З-під окупації виїхали 872 людини, в тому числі 203 дитини. Зараз всі евакуйовані перебувають у безпеці.

«Дякуємо усім обласним службам, які брали участь у підготовці та проведенні евакуації: медичним, рятувальним, правоохоронним підрозділам, органам місцевого самоврядування, РВА, Департаменту цивільного захисту ХОВА. Окрема подяка волонтерам, які надають неоціненну допомогу вивезенню мирного населення з окупованих територій, хоч це часто небезпечно і для них самих.

Продовжуємо тримати зв’язок з нашими людьми, які опинилися в окупації, та надавати їм усю можливу допомогу».

Агентство Телевидения Новости