Окупанти били по фермерам та приватним будинкам

Минулої ночі у м. Харкові було спокійно, ударів ворога не зафіксовано.

Російські окупанти обстрілювали Харківський, Богодухівський, Чугуївський та Ізюмський райони області. Наголошу: постраждала виключно цивільна інфраструктура, повыдомив голова ХОВА Олег Синєгубов

▪️У Чугуївському районі зранку окупанти влучили в одне із виробництв. Як наслідок – зруйновані будівлі та потужності.

▪️Вночі росіяни обстріляли с. Циркуни, Харківського району, пошкоджений житловий будинок.

▪️Кілька разів наносили удари і по Черкаським Тишках, були влучання по відкритих територіях. Окупанти знищили готельно-ресторанний комплекс, пошкодили господарчі будівлі та хвойні насадження.

▪️У Богодухівському районі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджене фермерське господарство, рятувальники ліквідували пожежу.

▪️За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, викликів щодо постраждалих унаслідок російських обстрілів не було.

На лінії зіткнення тривають бойові дії.

Наші захисники продовжують тримати свої позиції та знищувати живу силу та техніку ворога.

Минулої доби окупанти здійснили висування окремих підрозділів у районах населених пунктів Байрак та Дементіївка, однак відступили після удару ЗСУ по позиціях окупантів

Агентство Телевидения Новости