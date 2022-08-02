Вночі ЗС РФ завдали ракетний удар по Чугуївщині: пошкоджено завод (фото)

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вночі 2 серпня окупанти здійснили ракетний обстріл Чугуївського району. Внаслідок ворожого вогню пошкоджено будівлі та потужності заводу. Крім того, під удар окупантів потрапив гаражний кооператив: пошкоджено гаражі та автомобілі.

За попередніми даними, ракети були випущені з території Бєлгородської області РФ. На даний час тип ракет встановлюється.

Огляд місця події проводять прокурори Чугуївської окружної прокуратури Харківської області спільно зі співробітниками Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости