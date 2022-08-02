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Через обстріли горіли будинки у передмісті Харкова
За добу з 01 по 02 липня рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
Загалом за добу рятувальники здійснили 36 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 18, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями — 5, 3 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;8 – на допомогу комунальникам та населенню,7 – інші виїзди.
Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харківському (4) та Богодухівському (1) районах області. Горіли природні екосистеми, приватні житлові будинки та надвірні забудови, складська будівля, хвойні насадження.
Піротехніки ДСНС ліквідували 11 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.