Через обстріли горіли будинки у передмісті Харкова

За добу з 01 по 02 липня рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 36 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 18, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями — 5, 3 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;8 – на допомогу комунальникам та населенню,7 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харківському (4) та Богодухівському (1) районах області. Горіли природні екосистеми, приватні житлові будинки та надвірні забудови, складська будівля, хвойні насадження.

Піротехніки ДСНС ліквідували 11 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Агентство Телевидения Новости