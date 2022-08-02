Розпочалася обов’язкова евакуація населення Донецької області.

Про це віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила у Телеграмі.

Розпочалася обов’язкова евакуація з Донеччини. Перший потяг прибув сьогодні вранці у Кропивницький. Жінки, діти, люди похилого віку, багато маломобільних. Усіх зустріли та розселили, всім допомогли. Дякую місцевим службам, міжнародним організаціям і волонтерам. Зразкова робота! Особисто дякую керівнику області Андрію Райковичу та його команді!✊, написала Ірина Верещук

Евакуація з Донецької області зумовлена двома причинами – посиленням бойових дій та майже повною відсутністю електро- і газопостачання, каже глава координаційного штабу, що опікуватиметься евакуацією, Ірина Верещук.

Нагадаємо, уряд України запровадив обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

За словами віцепрем’єрки, до уряду звернувся керівник ОВА Донеччини Павло Кириленко, щоб такий штаб був створений на державному рівні.

Верещук наголосила, що якщо хтось відмовиться від евакуації – змушений буде підписати бланк відмови, що вона розуміє усі наслідки та несе відповідальність за своє життя.

“У Донецькій області абсолютно відсутнє газопостачання, всі газопроводи, які можна було відремонтувати, вони відремонтували, але, на жаль, ворог знову і знову знищує все, що б допомогло узимку обігріти людей, додала Верещук.

Президент України Володимир Зеленський підтримав рішення та закликав місцевих жителів покинути регіон заради збереження життя.

“Урядове рішення про обов’язкову евакуацію з Донецької області є, все організовується. Повний супровід, повна допомога – і логістична, і виплати. Потрібно тільки рішення від самих людей, які досі його не ухвалили для себе. Їдьте, ми допоможемо”, – сказав він у вечірньому відеозверненні 30 липня.

Агентство Телевидения Новости