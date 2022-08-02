На Харківщині пенсіонерка отруїлася грибами

Про це повідомляє державна установа “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України”,

Випадок отруєння дикорослими грибами зафіксували у Валківській громаді Богодухівського району. Там 82-річна жінка вживала в їжу варені дикорослі гриби сироїжки.

Перші симптоми отруєння (загальна слабкість, біль у животі, нудота, блювота, підвищення тиску, жар) з’явилися в постраждалої через 6 годин після вживання грибів. Жінка звернулася за медичною допомогою та була госпіталізована до стаціонару у стані середньої важкості. На теперішній час вона знаходиться на лікуванні в Харківській обласній клінічній лікарні.

У центрі контролю наголосили, що гриби – це їжа, яка дуже погано перетравлюється. Категорично забороняється вживання грибних страв людям похилого віку, дітям та особам, які мають захворювання кишкового тракту.

Агентство Телевидения Новости