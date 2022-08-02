Понад 12 000 першачків зарахують до шкіл на Харківщині

У Департаменті науки та освіти ХОВА прогнозують, що в області навчальний рік зможуть розпочати 12 199 першокласників.

У Міністерстві освіти і науки повідомили, що з урахуванням безпекової ситуації діти у 2022/2023 навчальному році можуть навчатися у закладах освіти, в яких вони навчалися до початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну, за умови, якщо такий заклад працює.

Окрім цього, діти також можуть навчатися у закладах освіти за місцем їхнього тимчасового перебування. Для цього один із батьків, опікунів або інших законних представників має подати до закладу освіти, який обслуговує територію проживання дитини, заяву (особисто, електронною поштою, факсом або іншим зручним способом для заявника).

До заяви додається:

копія та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує її особу (за наявності);оригінал або копія медичної довідки за формою № 086-1/о.

Агентство Телевидения Новости