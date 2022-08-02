Загроза наступу на Харків: що про це кажуть в Міноборони

Українські бійці весь час готуються до можливих повторних наступів росіян. Зокрема, триває підготовка на тлі заяв аналітиків щодо загрози Харкову та перекидання окупантами сил на південь нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступницю міністра оборони Ганну Маляр в ефірі телемарафонуl

“Підготовка на всії напрямках однакова, яка полягає в створенні резервів, це і створення системи інженерних фортифікаційних споруд. Важливу роль відіграє і місцева влада. Безумовно ЗСУ, ми постійно говоримо, що розглядаємо всі можливі сценарії розвитку подій і готуються до всіх цих сценаріїв”, – зазначає Маляр.

Вона підкреслила, що українські захисники досить довго утримують ворога.

“Ви бачите, що останні декілька тижнів ситуація кардинально не змінюється, ми не здаємо жодного сантиметру землі. Це говорить про те, що в кількісному складі ми поступаємося Росії, але менше з тим, ЗСУ готові до всіх цих сценаріїв і мужньо боронять Україну”, – запевнила Маляр.

Нагадаємо, раніше очільник Харківської області Олег Синєгубов заявив, поки немає небезпеки наступу на Харків. Однак влада щодня, починаючи з 24 лютого, готується до цього, при цьому міжнародні аналітики заявляють про можливу загрозу.

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