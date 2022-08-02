Продав незаконно придбану гвинтівку та зберігав вдома зброю і боєприпаси без дозволу: підозрюється депутат

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури Харкова повідомлено про підозру депутату однієї з селищних рад Харківської області за фактом незаконного носіння, зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів та збуту вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що депутат зберігав у себе вдома незаконно придбану гвинтівку з метою її подальшого збуту. Задля цього чоловік розмістив на сайті оголошень повідомлення про продаж вказаної вогнепальної зброї за 9500 грн.

Знайшовши покупця, депутат відправив йому гвинтівку та отримав за неї гроші.

Крім того, під час обшуку у квартирі чоловіка правоохоронцями виявлено та вилучено пістолет та 180 набоїв, які чоловік незаконно придбав та зберігав без передбаченого законом дозволу.

Наразі депутату повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости