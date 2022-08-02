У росії визнали «Азов» терористичною організацією: в полку відреагували

Верховний суд росії визнав український полк спеціального призначення «Азов» терористичною організацією і заборонив його на території росії.

Про це повідомляє «Громадське» із посиланням на російські медіа, зокрема «РИА Новости».

Суд постановив, що рішення щодо «Азову» «підлягає виконанню негайно, не чекаючи набрання чинності».

Як пише ТАСС, суд оголосив лише резолютивну частину рішення, тож мотиви рішення невідомі. Рішення ще не набуло чинності, його можна оскаржити в апеляційному суді.

Розгляд позову прокуратури відбувався за відсутності представників полку. Більшість засідання відбувалось у закритому режимі, для журналістів була трансляція лише допиту свідків.

Відповідно до російського законодавства, учасникам організації, яку суд визнав терористичною, загрожує кримінальна відповідальність. Засновникам і керівникам загрожує від 15 до 20 років ув’язнення зі штрафом до 1 мл рублів. А рядовим учасникам – ув’язнення від 5 до 10 років зі штрафом до 500 тисяч рублів. Ті, хто добровільно припинив участь у діяльності організації до початку розслідування, звільняються від кримінальної відповідальності.

Реакція «Азову»

У полку «Азов» вважають, що рішення російського суду свідчить про пошук росією нових пояснень для воєнних злочинів.

«Після публічної страти військовополонених полку «Азов» в Оленівці, росія шукає нові приводи і пояснення для своїх воєнних злочинів… Недоімперія, яка щодня погрожує знищити світ ядерною зброєю, чий президент підривав будинки з власними громадянами, душив отруйним газом власних і сирійських жінок і дітей, має отримати по зубах раз і назавжди», – йдеться у заяві.

Також в «Азові» закликають Держдеп США та уповноважені органи інших держав визнати росію державою-терористом.

Що передувало?

Ще у травні мін’юст рф заявив, що просить суд визнати український полк «Азов» терористичною організацією. Активно почали обговорювати таку пропозицію після того, як українські захисники «Азовсталі» (поміж них і частина бійців «Азову») отримали наказ зберегти життя особового складу. Військові потрапили в російський полон за умови, що згодом їх обміняють. Перший обмін захисників Маріуполя відбувся у червні.

Рішення російського суду з’явилося за декілька днів по тому, як в окупованій Оленівці російські окупанти влаштували вибух у приміщенні, де були українські військовополонені, зокрема й азовці. Понад 50 українців загинули. Однак Україна досі не отримала підтверджені списки загиблих і поранених. Також росія не допускає до місця трагедії експертів ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Засновник і колишній командир «Азову» Андрій Білецький оголосив полювання на кожного, хто причетний до вбивства азовців, яких утримували у колонії в окупованій Оленівці.

Агентство Телевидения Новости