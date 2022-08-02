На Харківщині окупанти зазнали невдачі та відступили при спробі покращити тактичне положення

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 2 серпня. 160 доба війни.

На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення створення Силами оборони сприятливих умов для відновлення наступу. Вживає заходів з поповнення втрат особового складу, а також озброєння і військової техніки.

На Харківському напрямку ворог обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Харків, Чугуїв, Дементіївка, Протопопівка, Гусарівка, Чепіль, Питомник, Черкаські Тишки, Петрівка, Ртищівка, Старий Салтів, Скрипаї, Соснівка, Циркуни та Світличне. Завдав авіаційного удару неподалік Верхнього Салтова.

Окупанти зазнали невдачі та відступили при спробі покращити тактичне положення в напрямку Тернова – Байрак.

На Слов’янському напрямку противник здійснив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Курулька, Грушуваха, Дібрівне, Адамівка, Долина, Краснопілля, Мазанівка, Велика Комишуваха, Василівка Перша та Хрестище. Завдав авіаудару біля Дібрівного.

Відзначено діяльність розвідувальних груп поблизу Довгенького та Долини, групи відійшли.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости