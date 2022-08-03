Конфуз навколо HIMARS: у Кремлі знову забрехалися

Не все так сталося як гадалося. Слова воєнного міністра рф Шойгу про знищення 6 HIMARS виявилися відвертою брехнею. Її Пентагон спростував.

Про це повідомляє Reuters.

Він назвав “помилковими” заяву Міноборони РФ.

“Українці застосовують з разючою точністю і ефективністю кожну з повністю врахованих високоточних ракетних систем, які США, наші союзники і партнери надали їм для захисту від жорстокого злочинного вторгнення Росії”, – сказав Брессейл.

РФ регулярно заявляє, що вразила HIMARS, але ще не представила доказів.

IMARS і заявили, що Україна не втратила жодної такої реактивної системи. Про це сказав командувач ОК “Південь” Андрій Ковальчук в інтерв’ю Tablet magazine.

“Це демонструє, наскільки добре та швидко ми навчилися їх використовувати. Навіть американці були здивовані тим, наскільки ефективно ми використовуємо ці системи. Тому, що кожна ракета влучає в ціль. Кожна ракета руйнує міст чи склад боєприпасів”, — заявив Ковальчук.

Він додав, що союзники Україні вже побачили “величезну економічну ефективність” у тому, як ЗСУ використовують дані установки, адже кожна випущена ракета знищує в рази більше своєї вартості в російській техніці або боєприпасах.

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