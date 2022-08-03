Частково зруйновано завод: деталі ракетного удару по Харкову (фото)

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 3 серпня близько 4 години ранку російські військові завдали ракетний удар по Новобаварському району м. Харкова. Внаслідок обстрілу частково зруйновано завод. Ракета влучила в один із цехів, площа якого складає 6000 м2.

Крім того, ще одна ворожа ракета влучила у відкриту місцевість біля житлового масиву в Холодногірському районі м. Харкова. Утворилась воронка діаметром 8 метрів.

За попередньо інформацію, обстріл здійснювався ракетами С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Агентство Телевидения Новости