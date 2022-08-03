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ППО збили ще одну ракету над Харковом, але рф анонсує нові удари

ППО збили ще одну ракету над Харковом, але рф анонсує нові удари

Щонайменьше ще одна ракета повинна була влучити у харківські об’єкти, але її збили ППО

Сьогодні, близько дев’ятої ранку, в одному з районів Харківської області, місцеві жителі почули вибухи, та повідомили про це в поліцію. На місці пригоди поліцейськими було знайдено уламки, схожі на фрагменти ракети комплексу С300.Відпрацювало наша ППО!На жаль, уламки впали в поле та трохи пошкодили соняшники.Фрагменти ракети вилучили в якості речових доказів!Слава ЗСУ!, – написав начальник слідчого управління Сергій Болвінов

В той же час в пабликах з’явилась інфлрмація про те, що міністерство оборони рф інформує, що за її даними ЗСУ переховуються у Палаці Спорту на проспекті Петра Григоренко. Зазвичай, такі повідомлення передують ракетним ударам

Агентство Телевидения Новости

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