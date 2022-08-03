ППО збили ще одну ракету над Харковом, але рф анонсує нові удари

Щонайменьше ще одна ракета повинна була влучити у харківські об’єкти, але її збили ППО

Сьогодні, близько дев’ятої ранку, в одному з районів Харківської області, місцеві жителі почули вибухи, та повідомили про це в поліцію. На місці пригоди поліцейськими було знайдено уламки, схожі на фрагменти ракети комплексу С300.Відпрацювало наша ППО!На жаль, уламки впали в поле та трохи пошкодили соняшники.Фрагменти ракети вилучили в якості речових доказів!Слава ЗСУ!, – написав начальник слідчого управління Сергій Болвінов

В той же час в пабликах з’явилась інфлрмація про те, що міністерство оборони рф інформує, що за її даними ЗСУ переховуються у Палаці Спорту на проспекті Петра Григоренко. Зазвичай, такі повідомлення передують ракетним ударам

Агентство Телевидения Новости