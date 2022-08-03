Президента просять прирівняти харків’ян до ВПО за виплатами

Така петиція з’явилася на сайті Президента України. Ініціатори Ольга Рідна пише, що пропозиція стосується всіх громадянам України, які знаходяться в зоні воєнних дій та не отримують ніяких виплати від держави, бо не є внутрішньо переміщеними особами. Це громадяни України, які проживають у Харківській та інших областях, де йдуть активні бойові дії. Це люди, які не мають можливості виїхати у більш безпечні регіони, не мають роботи, та іншої можливості заробити на життя, і вони потребують допомоги держави на час воєнного стану. Тому просить їм призначити виплати, такі як ВПО.

Багато жителів Харківської та інших областей, де йдуть активні бойові дії, залишилися зовсім без засобів для існування. Це стосується всіх категорій громадян, які по різним причинам не можуть виїхати у більш безпечні регіони. В містах, селищах, та селах, де йдуть активні бойові дії, люди не мають можливості заробляти на життя, тому їм потрібна фінансова допомога держави – на час воєнного стану в країні.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) отримують 2000 гривень щомісяця, а люди, які залишаються під обстрілами і не мають коштів чи можливості виїхати, покинуті напризволяще. Гуманітарна допомога надається несистемно, у багато районів, селищ та сіл вона просто не привозиться.

Ми, як відповідальні громадяни України, вимагаємо прийняти позитивне рішення по питанню призначення щомісячних виплат (з перших днів війни) тим громадянам, які знаходяться в областях, де йдуть активні бойові дії. Ці виплати мають призначатися всім, включаючи неповнолітніх дітей, у розмірі, не менше виплат ВПО.

Також привертаємо увагу міжнародних організацій до можливості призначення постійних фінансових виплат (додатково до державної допомоги) громадянам України, які залишаються за у зоні воєнних дій та не отримують виплат ВПО, бо не мають статусу внутрішньо переміщеної особи, йдеться к петиції.

Президент повинен відповісти на петицію, якщо її підтримає 25 000 людей, але поки підпиантів меньше 1000

Агентство Телевидения Новости