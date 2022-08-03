Обстріл Чугуєва: є загиблі

3 серпня РФ обстріляла Чугуїв Харківської області. Снаряди потрапили в жилой будинок

Одна людина загинула, двоє отримали поранення, сказала Суспільному міська голова Галина Мінаєва.

Сьогодні о 12:50 рашисти обстріляли Чугуїв з РСЗВ, за попередніми даними – «Ураган», касетні снаряди.Є один загиблий, двоє поранені. Загиблий та одна поранена – громадяни рф. Чоловік, котрий загинув, знаходився в себе вдома під час обстрілу. російські війська щодня обстрілюють місто Харків та область, їх ціль – тероризм, загибель якнайбільшого числа цивільних. Їм усе одно, кого вбивати, додав начальник слідчого управління ГУ НП в Харківській області Сергій Болвінов

Агентство Телевидения Новости